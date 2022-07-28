شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر، الأربعاء، 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي لم يتم إحصاء فيه أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند 267 ألفا و96 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 179 ألفا و205 أشخاص، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.