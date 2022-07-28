شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات ورومانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية رومانيا بوجدان أورسكو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى ملف الطاقة والجهود العالمية المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد - خلال الاتصال - أن العلاقات الإماراتية الرومانية تشهد نموا وتطورا مستمرا على كافة الأصعدة وهناك حرص مشترك من البلدين على تعزيزها وتوسعة آفاق التعاون والشراكة في المجالات كافة.



من جانبه، أعرب أورسكو عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.