شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد سعيه لتطوير العلاقات العسكرية والأمنية مع إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع إيطاليا في المجالين العسكري والأمني، والاستفادة من الخبرات الدولية بما يعزز أمنها واستقرارها.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال استقبال الاعراجي اليوم /الأربعاء/ رئيس أركان الجيش الإيطالي، الأدميرال جوزيبيه كافو درايونه، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات.



وقال الأعرجي خلال اللقاء، إن العراق تعرض لهجمة إرهابية كبيرة من تنظيم داعش، وقدم تضحيات كبيرة، لافتا إلى أن الشعب العراقي بكل أطيافه وأديانه اشترك بهذه الملحمة للدفاع عن العراق، فكانت مثالا لتوحد الشعب كله.



بدوره، قال رئيس اركان الجيش الإيطالي، إن العراقيين حاربوا داعش نيابة عن العالم، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج أيضا الى خبرة العراق في مجال مكافحة الإرهاب، للاستفادة من هذه التجربة.