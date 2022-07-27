شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الغابات بتونس: إخماد 15 حريقًا بالغابات في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للغابات بتونس إخماد 15 حريقًا اندلعت بالغابات التونسيّة خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو الجاري.



وأوضحت إدارة الغابات - في بيان اليوم الأربعاء - أن الحرائق اندلعت بولايات جندوبة، وبن عروس، وبنزرت، والقيروان، وزغوان، وسليانة، وباجة، والقصرين، والكاف، ونابل، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانات المتاحة لمقاومة هذه الحرائق وتعزيزات من المركز الوطني لحماية الغابات من الحرائق برادس والولايات المجاورة ، لمحاولة السيطرة على النيران والتقليص من أضرارها.



وأكدت أن الحرائق تطلّبت مجهودات كبيرة لتأمين التجمعات السكانية وحمايتها وذلك بالتنسيق مع مصالح التجهيز والإسكان بوضع معدّات ثقيلة لفتح القواطع الناريّة ووحدات جيش الطيران بالتدخّلات الجويّة لإطفاء هذه الحرائق، لافتة إلى أنه تمّت السيطرة على 12 حريقًا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة وتمت عملية التبريد وأنها حاليا تحت المراقبة المستمرة .



ودعت الإدارة العامّة للغابات بتونس ساكني المناطق المجاورة للغابات إلى أخذ الحذر والاحتياط خوفا من انتشار النيران ، والإبلاغ عن أي تحركات أو أحداث مشبوهة داخل الغابات.