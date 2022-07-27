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ولي العهد السعودي: زيارتي لليونان أكدت قوة العلاقات بين الرياض وأثينا

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القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد السعودي الأمير ، اليوم /الأربعاء/ أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.
وبعث ولي العهد السعودي -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) - برقية شكر لرئيسة اليونان السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، حيث أعرب بالغ امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن هذه الزيارة أتاحت التأكيد على قوة العلاقات بين السعودية واليونان، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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