شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: زيارتي لليونان أكدت قوة العلاقات بين الرياض وأثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم /الأربعاء/ أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.

وبعث ولي العهد السعودي -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية- برقية شكر لرئيسة اليونان السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، حيث أعرب بالغ امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن هذه الزيارة أتاحت التأكيد على قوة العلاقات بين السعودية واليونان، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.