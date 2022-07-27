شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الأربعاء، الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بحسب ما أعلنه الديوان الملكى السعودى، ونقلته وكالة الأنباء السعودية.

وذكر الديوان الملكى السعودى في بيان مقتضب له، أنه ستقام الصلاة عليه غداً (الخميس)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وجاء نص بيان الديوان:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالى:

"بيان من الديوان الملكى"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.