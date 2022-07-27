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القائد العام للقوات المسلحة العراقية يدعو المتظاهرين للالتزام بسلميتهم

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القاهرة - سامية سيد - دعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية العراقية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفورى من المنطقة الخضراء.

وأكد الكاظمى فى بيان مقتضب نقله المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.

وفي وقت لاحق، عبر عدد من المتظاهرين العراقيين جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء في بغداد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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