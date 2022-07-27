شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة محمد بن سلمان.. 16 اتفاقية بين السعودية واليونان بـ 4 مليارات يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كوستاس فراجوجيانيس، نائب وزير الخارجية اليونانى للدبلوماسية الاقتصادية والشؤون الخارجية، على ترقية الشراكة بين اليونان والمملكة العربية السعودية، نتيجة للاتفاقيات الدولية والتجارية بالغة الأهمية الموقعة في 26-27 يوليو في أثينا، متحدثًا في اجتماع الأعمال رفيع المستوى عقد اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 ، في سياق أول زيارة رسمية لولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان إلى اليونان.

وأعلن في صحيفة imerisia اليونانية، أنه تم توقيع 16 اتفاقية بما يقرب من 4 مليارات يورو من الصفقات للطاقة وتطوير نظام نقل بيانات الكابلات البحرية .

كما تم التوقيع على تعاون في مجالات الطيران والنقل البحري وتربية الأحياء المائية وإدارة النفايات والثقافة والمنتجات الغذائية والزراعية والبناء وتكنولوجيا الدفاع ، بينما في المنتدى الذي عقد اليوم وفد الأعمال السعودي الذي ضم كبار المسؤولين التنفيذيين من 59 شركة نشط في القطاعات الرئيسية للاقتصاد ، مثل: الطاقة ، والبناء ، والسياحة ، والخدمات اللوجستية ، وعقد 234 اجتماعًا بين الشركات (B2B) مع الشركات اليونانية.

وبمزيد من التفصيل، كما جاء في إعلان شركة هيلينيك للاستثمار والتجارة الخارجية (إنتربرايز اليونان) ، رافق ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته الرسمية لأثينا ، وفد من كبار المسؤولين وكبار المسؤولين التنفيذيين، ووقعت شركات يونانية وسعودية رائدة سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في قطاعات الاتصالات والطاقة والغذاء والنقل.

وتُظهر زيارة ولي العهد التي استمرت يومين العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بشكل متزايد بين البلدين ، والتي تشمل أيضًا مبادرات مشتركة في مجالات الاستثمار والدفاع والثقافة ، وقد تمت بعد الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الخامسة بين اليونان والمملكة العربية السعودية الذي عقد في أثينا في نهاية مايو 2022.

ومن بين الاتفاقيات التي تمت هو إنشاء مشروع مشترك بقيمة مليار يورو (3.75 مليار ريال سعودي) لتطوير نظام نقل بيانات الكابلات البحرية الذي سيربط أوروبا بآسيا عبر اليونان والمملكة العربية السعودية ، ما يسمى ممر بيانات الشرق إلى البحر المتوسط، و سيعزز المشروع مكانة اليونان كبوابة اتصالات إلى أوروبا ، مع تعزيز جهود المملكة العربية السعودية لبناء اقتصادها الرقمي، و صفقة أخرى مهمة للغاية ، بقيمة 2.6 مليار يورو (10 مليار ريال سعودي) ، في قطاع الطاقة ويغطي كلاً من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وستربط الاتفاقية بين خبرة المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة ودور اليونان كمركز للطاقة في المنطقة الأوسع.

الاتفاقيات المتبقية ، التي تم توقيعها في 27 يوليو 2022 في اجتماع الأعمال اليوناني السعودي الذي نظمته وزارة الخارجية بالاشتراك مع شركة هيلينك للاستثمار والتجارة الخارجية (إنتربرايز اليونان) ، تشمل شراكات تجارية ثنائية في مجالات الطيران ، النقل البحري ، تربية الأحياء المائية ، إدارة النفايات ، الثقافة ، المنتجات الغذائية والزراعية ، تكنولوجيا البناء والدفاع. تأتي الاتفاقيات في أعقاب منتدى الأعمال اليوناني السعودي رفيع المستوى الذي عقد في الفترة من 29 إلى 31 مايو في أثينا. ضم وفد الأعمال السعودي في المنتدى كبار المسؤولين التنفيذيين من 59 شركة تعمل في قطاعات رئيسية من الاقتصاد ، بما في ذلك الطاقة والبناء .

"وقال كوستاس فراجوجيانيس: اليوم لحظة خاصة في علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، مضيفًا أنه "من خلال العمل المنهجي والمكثف ، أنشأنا - طاقم الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية ، بدعم من وزارة الخارجية، والتنمية والاستثمار وبالتعاون الوثيق مع شركائنا السعوديين ، كما أن توقيع الاتفاقيات التجارية الستة عشر اليوم هو بلا شك نجاح ، ومن المشجع أننا نسير في الاتجاه الصحيح.