شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بموسم العمرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج، لموسم عمرة 1444هـ، بداية من الأول من شهر محرم المقبل.

وذكرت "الجوازات" في بيان لها إنها دعمت المنافذ الدولية الجوية، والبحرية، والبرية، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة. وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءاً من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم أراضي المملكة، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

يذكرأن، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأربعاء، أن 12 ألفًا و281 حاجًا وصلوا إلى المدينة المنورة من عدة جنسيات، فيما بلغ إجمالى الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 241 ألفا و187 حاجاً.