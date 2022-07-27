شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين قرار إسرائيل ببناء 1446 وحدة استيطانية استعمارية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامى، الأربعاء، قرار إسرائيل بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة على أراضى بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" أن سياسة الاستيطان تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتنفيذ قراراته ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف جميع اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.