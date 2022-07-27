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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعقد الأزهر الشريف، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢، والكشف أوائل الجمهورية في الشعب الـ3.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية، ظهر الخميس، نيابة عن الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بمصر



وسيتم بث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك إعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، والشعبة الإسلامية.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال الضغط على الرابط من هنا.



وهناك 5 خطوات يجب على الطالب تنفيذها للحصول على النتيجة، وهي:

- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

- اختيار نتائج الامتحانات

- إدخال رقم الجلوس بدقة

- تحديد الشعبة "علمية أم أدبية"

- الضغط على زر الاستعلام



وكانت مراكز تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 قد انتهت من تصحيح جميع أوراق جميع المواد، الأربعاء الماضي، وبدأت منذ الخميس أعمال المراجعة والرصد تمهيدا لاعتماد النتيجة، وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

ومنذ انطلاق أعمال التصحيح السبت الماضي 16 يوليو/ تمّوز، أجرت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، جولات يومية على 16 مركزا تتم فيها عملية التصحيح، مطالبة المصححين بضرورة الدقة في التصحيح والانتهاء في أقرب وقت.

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو/ تموز، بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648 طالبا، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.



نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 اقترب موعد إعلانها رسميا من قبل مؤسسة الأزهر الشريف في مصر بعد انتهاء تصحيح أوراق الطلاب.

وأنهت مراكز تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 تصحيح جميع أوراق جميع المواد، الأربعاء، وبدأت منذ الخميس أعمال المراجعة والرصد تمهيدا لاعتماد النتيجة من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإعلانها آخر شهر يوليو/ تموز الجاري عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.



ومنذ انطلاق أعمال التصحيح السبت الماضي 16 يوليو/ تمّوز، أجرت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، جولات يومية على 16 مركزا يتم فيها عملية التصحيح، مطالبة المصححين بضرورة الدقة في التصحيح والانتهاء في أقرب وقت.

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو/ تموز، بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46648 طالبا، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.



في السياق، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بدء العام الدراسي الجديد يوم 24 سبتمبر/ أيلول، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أعلن القطاع انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية يوم 20 أغسطس/ آب، على أن يكون موعد إعلان نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، نهاية شهر يوليو/ تمّوز الجاري.

وقال مصدر في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، إن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 مبشّرة للغاية، وتعد أفضل من الأعوام السابقة، إلا أنه يصعب التحدث عن نسب النجاح حتى الآن.

وأضاف أن أعمال التصحيح تمت بدقة طبقا لتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الذي شدد على إعطاء كل طالب حقه حرصا على مصلحتهم.

وأكد أن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر سيعتمد النتيجة أحد أيام "الخميس الـ 28 أو السبت 30 أو الأحد 31 من يوليو/ تموز الجاري، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سيقوم بتهنئة أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًا، كما هو متبع في كل عام، ومنحهم هدايا قيمة نتيجة لتفوقهم.

وتعلن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وفقا لما أعلنه الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، والرابط من هنا.

وهناك 5 خطوات يجب على الطالب تنفيذها للحصول على النتيجة، الأولى الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، ثم اختيار نتائج الامتحانات، وإدخال رقم الجلوس بدقة، وتحديد الشعبة "علمية أم أدبية"، ثم الضغط على زر الاستعلام.