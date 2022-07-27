شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بالأمم المتحدة: قلقون إزاء محاولة جر العراق الى مواجهة إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب دميترى بوليانسكى نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة عن قلق موسكو من محاولة جر العراق الى مواجهة إقليمية تقوض جهود السلطات فى مواجهة التحديات .

وأضاف بوليانسكي ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأربعاء "نشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي المحتمل على الوضع السياسي الداخلي في العراق نتيجة محاولات جره إلى مواجهة إقليمية ".

وأكد أنه لا ينبغي أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية، ونحن مقتنعون بأنه لا يوجد بديل عن تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك من خلال إقامة علاقات حسن الجوار، معربا عن تقدير بلاده لنوايا العراق في تطوير العلاقات مع جيرانه، وقد أدان مجلس الأمن الهجوم الذي وقع في محافظة دهوك بالعراق، وأسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل.

