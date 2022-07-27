شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخى يستهدف قاعدة أمريكية بريف الحسكة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" الأربعاء، بأن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة أمريكية فى مدينة الشدادى بريف الحسكة الجنوبى.

وذكرت مصادر محلية لـ"سانا" أن "مجهولين استهدفوا فجر اليوم القاعدة، بعدد من القذائف الصاروخية سقط أحدها داخل القاعدة وباقي الصواريخ في محيطها".

وأشارت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات القوية التي سمعها أهالي المدينة والمناطق المجاورة ناتجة عن الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية، حيث شوهد عمود من الدخان يتصاعد من داخل القاعدة.