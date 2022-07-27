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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال علماء يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود إن فرصة وقف انتشار المرض تتضاءل مع زيادة الحالات للضعفين كل أسبوعين.

تقرير يوضح الاوضاع الحالية لمرض جدري القرود.. وتحذيرات صادمة

وأوضح الخبراء أن ذلك الارتفاع المطرد في الإصابات يثير مخاوف من أن وصول الانتشار لذروته قد يستغرق شهورا.



وتتوقع منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن يصل عدد الإصابات إلى ما يزيد على 27 ألفا بحلول الثاني من أغسطس/ آب في 88 دولة، ارتفاعا من 17800 حالة في نحو 70 دولة في أحدث إحصاء.

وقال علماء من مختلف أرجاء العالم لرويترز إن إعداد توقعات لما بعد هذه الفترة أكثر تعقيدا، حيث من المتوقع أن يستمر انتشار العدوى لعدة أشهر وربما لفترة أطول.



وقالت آن ريموين أستاذة علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وعضوة لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود "علينا أن نتقدم على ذلك.. من الواضح أن فرصة القيام بذلك تتضاءل".



واجتمعت اللجنة الأسبوع الماضي لتحديد ما إذا كان التفشي يمثل حالة طوارئ عالمية للصحة العامة، وصوت غالبية الأعضاء ضد الخطوة لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعلن حالة الطوارئ على أي حال في خطوة غير مسبوقة.

وقال خبراء الصحة إن الإجراءات المترتبة على هذا الإعلان يجب أن تكون عاجلة بما في ذلك زيادة التطعيمات والفحوص وعزل المصابين ورصد المخالطين.

وكان العالم يتجاهل وجود المرض في أجزاء من إفريقيا بدرجة كبيرة على مدى عقود، لكن حالات الإصابة بدأت في الظهور في مايو/ أيار خارج الدول التي يتوطن فيها.

وخارج إفريقيا ينتشر المرض أساسا بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. ويقول الخبراء إن الانتشار الراهن قد يؤدي إلى تحورات في الفيروس تجعله أكثر فاعلية في التفشي بين البشر.



وأمس الثلاثاء أصدر علماء ألمان دراسة وجدت تحورات في واحدة من 47 حالة إصابة وخلصوا إلى أنها قد تساعد على انتشار الفيروس بسهولة أكبر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، السبت، أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، موضحة أن الخطر في العالم معتدل نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا.

ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

وجدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضًا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلًا.

وينتقل جدري القرود إلى الأشخاص من مختلف الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات، لكن يمكن أيضًا أن ينتقل بين الأشخاص بعد الاتصال الوثيق.



وتعد الفاشيات الحالية المبلغ عنها منذ مايو 2022 هي الأولى التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا دون أي صلة بالمناطق الموبوءة.



ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن إجمالي الحالات المؤكَّدة بفيروس جدري القرود منذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى 20 يوليو/تموز 2022 بلغت 18095 حالة، بينها 243 فقط سجلت في 6 بلدان أبلغت عن جدري القرود تاريخيًا، أي يتوطن فيها المرض، والباقي يستجد عليها هذه العدوى الفيروسية.

ورغم أن هناك دولا سجلت بعض حالة لجدري القرود منذ مطلع العام الحالي (معظمها في الدول المتوطن فيها)، فإن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم بدأ في أوائل مايو 2022.



يعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا وهو من أقرباء الجدري المعتدل لكنه يسببه فيروس جدري القرود، وعادة ما يتضمن بضعة أيام من الحمى وتورم العقدة الليمفاوية متبوعًا بطفح جلدي، والذي يمكن أن يترك ندوبًا.

تم علاج معظم الحالات في الفاشية الحالية دون الحاجة إلى دخول المستشفى أو الحاجة للأدوية، واعتبارا من 20 يوليو/تموز كان هناك 5 حالات وفاة جميعها في إفريقيا.



مثل فيروس نقص المناعة البشرية، فإن انتشار مرض جدري القرود خارج إفريقيا أو الدول المتوطن فيها كان مدفوعًا بالرجال الذين مارسوا الجنس دون وقاية مع رجال، أو مارسوه مع شركاء متعددين وفي بيئات شديدة الخطورة.

أيضا مثل فيروس الإيدز الذي انتشر قبل 50 عامًا من خلال حمامات ونوادي المثليين، حيث كان للرجال العديد من الشركاء وممارسة الجنس دون وقاية، بات فيروس جدري القرود ينتشر بنفس الديناميكية والتي تسارعت بسبب فترة الحضانة القصيرة والطفرة المفاجئة في السفر والحفلات بعد فك "غلق كورونا".

جدري القرود.. كيف يتخّذ قرار إعلان حالة "طوارئ صحية عالمية"؟

ووفقا لتحليل موقع foreignpolicy، فإنه قبل اختراع العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP)، وهو دواء عالي الفعالية يمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، كان الواقي الذكري هو الأداة الرئيسية للوقاية من عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

اليوم، انخفض استخدام الواقي الذكري بشكل حاد بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال كإجراء وقائي ضد فيروس نقص المناعة البشرية لأنهم يتناولون حبوب PrEP بدلًا من ذلك.

ولسوء الحظ، لا تفعل الحبوب شيئًا بالنسبة للأمراض الأخرى المنقولة جنسيًا، بما في ذلك جدري القرود، والطفرات الهائلة في مرض السيلان بما في ذلك السلالات المقاومة للأدوية، والزهري، والتهاب الكبد الوبائي.

كما تعلمنا من فيروس نقص المناعة البشرية والسارس و"كوفيد-19"، فإن وقف المرض مبكرا أمر ضروري، ومثل فيروس نقص المناعة الذي انتقل في النهاية إلى ما هو أبعد من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ليصيب الشركاء من جنسين مختلفين، سوف يتبع جدري القردة مسارًا مشابهًا ما لم نتحرك بسرعة لإيقافه.

إلى جانب احتمال انتشار جدري القرود إلى شرائح أوسع من البشر، يجب أن نكون متيقظين لانتشاره داخل المملكة الحيوانية.

وعلى الرغم من اسم المرض، فإن القردة بعيدة كل البعد عن كونها المضيف الحيواني الوحيد المحتمل، حيث تشمل ناقلات الأمراض التي تم تحديدها السناجب والقردة والجرذان والخفافيش والشمبانزي، كما أن الناقلين المحتملين الآخرين هما القطط والفئران.

حدث تفشي المرض عام 2003 بعد أن أصابت الجرذان الغامبية واثنان من الثدييات الصغيرة الأخرى المستوردة من غرب إفريقيا إلى الولايات المتحدة كلاب البراري في متاجر الحيوانات الأليفة، والتي بدورها أصابت 47 طفلًا وبالغًا.

ومن المرجح أن توفر الفئران والسناجب، وهي قاسم مشترك في العديد من حالات تفشي المرض، منزلًا ترحيبيًا.

على عكس الجدري، الذي لا يحتوي على مستودعات حيوانية، فإن جدري القرود يشكل بالتالي خطرًا كبيرًا في أن يصبح مرضًا متوطنًا.

تمتلئ قطارات الأنفاق والأقبية والشوارع في دول العالم بالجرذان، وإذا أصبحت مضيفة لجدري القرود فسيكون ذلك تهديدًا دائمًا.

لقاحات جدري القرود



على الرغم من أن المعروض من اللقاحات يتزايد الآن، إلا أنه لا يزال غير كافٍ لخدمة الرجال المعرضين لمخاطر عالية، خاصة الأشخاص من جميع الأجناس الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية ويبدو أنهم معرضون بشكل خاص للإصابة بعدوى جدري القرود.

يجب أن نتعلم من جائحة COVID-19 ونكثف إنتاج اللقاح الآن، وينبغي للحكومات أن تصر على استخدام كل القدرات الإنتاجية وتوظفها في هذا الباب.

بجانب الاهتمام بتدابير الصحة العامة، مثلا في الغرب توقفت الحصبة والحمى القرمزية وأمراض الطفولة الأخرى عن قتل الأطفال قبل عقود من وصول اللقاحات في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

وبالمثل، تم السيطرة على الجدري إلى حد كبير بحلول مطلع القرن العشرين من خلال تدابير الصحة العامة.

نحن بحاجة لوقف إخضاع الناس للفيروس، حيث نجح نهج واحد سابق للمراقبة والعزل وتتبع الاتصال والتلقيح بشكل جيد للغاية بالنسبة للجدري، والذي يعتمد حصريًا على مضيف بشري، ويمكن تشخيصه في 10 خطوات، وتم منعه بتلقيح واحد.

كما أن ظهور جدري القرود مع تضاؤل لقاحات الجدري يجب أن يقودنا إلى التفكير في إحياء لقاحات الجدري.