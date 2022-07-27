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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تترقب ملايين الأسر المصرية نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالكنترول الرئيسي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر أوشكت على الانتهاء، لتبدأ بعد ذلك مرحلة رصد الدرجات ومراجعة النتيجة وتحديد أسماء الأوائل في جميع الشعب.

موعد نتيجة الثانوية العامة بمصر



ومن المقرر إعلان النتيجة في الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر.



وأشار المصدر إلى أن النتيجة هذا العام ستكون مشابهة لنتيجة العام الماضي من تعديل في شكل مجاميع الطلاب واختفاء ظاهرة المجاميع المرتفعة.

وكان الدكتور طارق شوقي أكد في تصريحات إعلامية أن الوزارة تدقق نتيجة الثانوية العامة أكثر من مرة قبل إعلانها للرأي العام، مضيفا أنه لا يمكن إعلان النتيجة قبل الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل، وأن أي كلام يتردد غير ذلك اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أنه ليس واردا حصول أي من الطلاب على مجموع 100%، لافتا إلى أن نظام التقييم الجديد المطبق في امتحانات الثانوية العامة ساهم العام الماضي في خفض المجاميع المبالغ فيها لأنه ساعد على تقييم الطلاب بشكل عادل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد النتيجة هذا العام نفس متوسطات مجاميع العام الماضي، مضيفا أن اختفاء المجموع المبالغ فيه ناتج عن تغيير أسلوب التقييم وطبيعة الأسئلة.

ولفت إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة القديمة حتى عام 2017 كانت تقيس مستويات الحفظ واسترجاع المعلومة، وبالتالي أي طالب كان لديه قدرة الحفظ كان يحصل على نتائج ودرجات مبالغ فيها لا تعبر عن مهارته الحقيقية، ولكن تم اللجوء في الامتحانات منذ العام الماضي لأسئلة تقيس الفهم والتطبيق والتحليل وهي المستويات العليا للتفكير لتفرز مستوى الطلاب بشكل أوسع، وظهر تأثير هذا النظام في مجاميع الطلاب العام الماضي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان سوف تعقد وفق نظام البابل شيت والأوبن بوك، وتطبق نفس إجراءات وضوابط امتحانات الدور الأول.



وأعلنت الوزارة جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن الامتحانات تبدأ في 20 أغسطس/ آب المقبل وتنتهي 30 من نفس الشهر.



وتصدر تنسيق الثانوية العامة 2022 محركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية، حيث يسعى الطلاب لمعرفة شروط الكليات التي يودون الالتحاق بها.

وبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022، أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم الاثنين الموافق 25 يوليو/ تموز حتى السبت 6 أغسطس/ آب.



كليات تشترط اجتياز اختبار قدرات

ونستعرض فيما يلي الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، نقلا عن مواقع محلية مصرية.

1- كليات الإعلام.



2- كليات الفنون الجميلة "فنون– عمارة".

3- كليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان - دمياط – بنها – بني سويف".

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.



7- شعبتا التربية الفنية بكليتي "التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس"

8- شعبتا التربية "التربية الفنية والتربية الموسيقية" بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر – منية النصر".

9- كليات التربية الرياضية.

10- كلية التربية بالإسماعيلية "شعبة التربية الموسيقية" جامعة قناة السويس.

11- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.



12- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات "حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج".

13- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم) – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).