شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتواصل جماعات الهيكل إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.