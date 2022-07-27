شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج..

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، أن تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة . حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة . الإمارات:

الكويت :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يشهد الطقس حالة عدم استقرار جوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.