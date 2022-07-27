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السعودية واليونان توقعان اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات

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القاهرة - سامية سيد - شهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائي في عدد من المجالات، في مستهل زيارة ولي العهد السعودي إلى أثينا. 

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت، اتفاقية للتعاون في المجال العسكري، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، اتفاقية للتعاون في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.


كما شملت الاتفاقيات، التوقيع على برنامج تعاون في مجال المقاييس والجودة بين الهيئة اليونانية لمرافق الجودة والمقاييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واتفاقية في مجال الوثائق والأرشفة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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