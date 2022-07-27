شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية التونسية": 11 حريقًا بالغابات خلال يومين والعثور على آثار لمادة البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية تواصل الجهود لإخماد حريق اندلع بين منطقة عين بوسعدية وقصر اللمسة (على الحد بين ولايتي القيروان وسليانة) على بعد 8 كلم من حريق جبل بياضة.