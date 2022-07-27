شكرا لقرائتكم خبر عن 94.6 % من المشاركين فى الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس يصوتون بـ"نعم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قبول الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي بدأ بالنشيد الوطني التونسي وحضره عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقال بو عسكر إن إجمالي من صوتوا بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد بلغ 2 مليون و830 ألفًا و94 ناخبًا بنسبة 94.6 %، ومن صوتوا بـ"لا" 148 ألفًا و723 ناخبًا بنسبة 5.4 % .. مشيرًا إلى أن مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين بلغ 2 مليون و756 ألفًا و607 ناخبين.

وأوضح أن العدد الإجمالي لأوراق التصويت الملغاة بلغ 56 ألفًا و479 ورقة، فيما بلغ عدد الإجمالي لأوراق التصويت البيضاء 17 ألفًا و8 ورقات.

جدير بالذكر أن السجل الانتخابي ضم 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا تونسيًا بينهم 8 ملايين و929 ألفًا و665 مسجلين بالداخل، و348 ألفا و876 مواطنا مسجلين في الخارج.