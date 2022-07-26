شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم حول مشروع التحول الرقمي بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، توقيعها مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن مشروع التحول الرقمي في العراق.

وذكرت الأمانة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، وقع مدير مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في العراق، مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمي في العراق.

وأشار الغزي - خلال حفل التوقيع - إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة إلى الأمام نحو مزيد من التحول الرقمي في العراق بما يتماشى مع استراتيجية المجلس والأهداف الوطنية من خلال تعزيز عمليات الحوكمة الإلكترونية، وإنشاء نظام مدني أكثر كفاءة وحداثة وموثوقية لجميع العراقيين.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيقدم من خلال المذكرة، الدعم الاستشاري والتدريب في مجال التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية من خلال توفير مستشارين دوليين متخصصين لرسم سياسة التحول الرقمي، فضلا عن الإعداد لاستراتيجية السحابة الوطنية، ووضع خرائط الطريق التي تدعم مشروعات الحكومة الإلكترونية.