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ولي العهد السعودي يبدأ زيارته إلى اليونان وفرنسا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، مغادرة ولي العهد الأمير ، الأراضي متوجها إلى اليونان وفرنسا.

وقال الديوان في بيان: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، فقد غادر اليوم الثلاثاء لزيارة كل من (اليونان، والجمهورية الفرنسية)، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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