شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان..صورة سيلفي تتسبب فى مقتل سائح بريطاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تم القبض على ثلاثة بعد أن اصطدم جاك فينتون بشفرات المروحية أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي في مهبط طائرات الهليكوبتر في أثينا



ألقي القبض على ثلاثة أشخاص بعد وفاة رجل بريطاني يبلغ من العمر 21 عامًا قتل بشفرة دوارة عندما نزل في أثينا من طائرة هليكوبتر استأجرتها عائلته من ميكونوس.

وقالت السلطات اليونانية إن طيار الطائرة ومهندسين أرضيين اعتقلوا بعد الحادث.

وقال مصدر بالشرطة "تحقيقنا ركز على إهمال محتمل". "ظهرت أسئلة أساسية من شهادات الشهود حول سبب عدم توقف الشفرات عندما سُمح للركاب بالنزول يوم الاثنين".

تم قتل الضحية، المعروف باسم جاك فينتون، على الفور. كان من المقرر أن يعود إلى المملكة المتحدة على متن طائرة خاصة بعد قضاء عطلة مع والديه في ميكونوس.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن طالب أكسفورد بروكس أصيب بالدوار الخلفي للمروحية أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي في غضون ثوان من هبوط الطائرة بيل 407 في مهبط للطائرات بالقرب من سباتا.

وبحسب ما ورد لم يكن والدا فينتون، اللذان كانا يحلقان في طائرة هليكوبتر ثانية، على علم بالمأساة عندما تم تنبيه قائدهما وتم تحويلهما إلى مطار أثينا الدولي.

وكان من المقرر أن ينقل أسطول من سيارات الليموزين المنتظرة المجموعة إلى المطار من مهبط طائرات الهليكوبتر.

ممر “ميكونوس”".. ممر المشاهير

أصبح ممر ميكونوس - أثينا طريقًا شهيرًا لشركة Superior Air، شركة الطيران التي تدير المروحية الفاخرة.

أصبحت مدينة ميكونوس، التي جذبت أمثال إيلون ماسك هذا الصيف، نقطة جذب للأثرياء.



ومن المتوقع تسليم نتائج التحقيق الرسمي للشرطة إلى المدعي العام يوم الثلاثاء. قال ضابط: "لقد قابلنا شهودا بينهم [ثلاثة] أصدقاء كانوا يسافرون معه". وبعد ذلك يتم إرسال التحقيق إلى المدعي العام الذي سيتولى القضية.

وفى السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية أن الطيار الذي لم يكشف عن اسمه قد يواجه اتهامات بالقتل غير العمد.

نقل عن شركة Superior Air قولها إنه تم اتباع بروتوكولات السلامة عندما هبطت المروحية فى أثينا.

وقالت صحيفة "بروتوثيما" اليونانية المحلية إن طاقم الهبوط أرشد الركاب من الطائرة، لكن فينتون، وهو أول من نزل منها، عاد بشكل غير متوقع وسار باتجاه المروحية بينما كانت محركاتها لا تزال تتحرك.