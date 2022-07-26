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العراق: التطور العسكري أسهم في الضغط على الإرهابيين وقتل عدد من قادتهم

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القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أن التطور الإيجابي في المجالات العسكرية العراقية سواء الأمني أو الاستخباري أسهم في الضغط على الجماعات الإرهابية وقتل عدد من قادتهم.


وقال اللواء الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية اليوم الثلاثاء إن "قيادة عمليات بغداد تضغط بعملياتها المتنوعة على التنظيمات الإرهابية المتواجدة في شمال بغداد"، مضيفا أن "العمليات الأمنية والعسكرية لقيادة عمليات ديالى وصلاح الدين تضغط فيما تبقى من بعض الجيوب الموجودة في تلك المناطق".


وأضاف أن "الجماعات الإرهابية تقوم بالانسحاب إلى مناطق أخرى لاعتقادها بأنها آمنة إلا أنها القوات العراقية ستواصل عملياتها حتى القضاء عليها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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