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البرلمان اللبناني يمرر تعديلات على قانون السرية المصرفية

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القاهرة - سامية سيد - مرر البرلمان اللبناني، الثلاثاء، تعديلات طال انتظارها على قانون للسرية المصرفية، وفقاً لشاهد من رويترز، في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.

ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقاً على مستوى الخبراء في أبريل يتعلق بتمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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