شكرا لقرائتكم خبر عن القوّات الصوماليّة تدمر قواعد لمليشيا الشباب و"داعش" بولاية "بونتلاند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمرت قوات ولاية "بونتلاند" الصومالية، خلال عملية عسكرية، قواعد لمليشيات الشباب وتنظيم داعش في جبال إقليم بري شمال شرق الصومال.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية،اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية تم تنفيذها في جبال "جوليس" و"علميسكاد"، وأسفرت عن تدمير القواعد التي كان يتحصن بها الكثير من مليشيا الشباب المتطرفة، مشيرة إلى أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة.. فيما تواصل القوات ملاحقة العناصر الإرهابية الفارة.