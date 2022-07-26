شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة أكثر من 104 آلاف حاج عبر مطار المدينة المنورة إلى بلدانهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مطار المدينة المنورة، مغادرة 11 ألفا و648 حاجا إلى بلدانهم ، أمس ، عبر رحلات منتظمة تم تسييرها عبر مختلف خطوط الطيران الدولية والمحلية، ليرتفع إجمالي المغادرين عبر المنفذ الجوي إلى 104 آلاف و635 حاجا من مختلف الجنسيات عقب انتهاء موسم الحج.



ورصدت وكالة الأنباء السعودية الجهود التنظيمية التي تبذلها الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج في مطار المدينة المنورة، لضبط مواعيد مغادرة الحجاج ضمن برنامج تفويج يبدأ بتحديد زمن مغادرة الحجاج مساكنهم عبر الحافلات والوصول إلى المطار قبل الرحلة بـ 4 ساعات، لإنهاء إجراءات السفر ومنع تكدّس المسافرين.



يُذكر أن المدينة المنورة استقبلت خلال موسم ما بعد الحج 228 ألفا و916 حاجا، قدموا للصلاة في المسجد النبوي الشريف، وزيارة المعالم الدينية والتاريخية ، وبلغ إجمالي الحجاج المغادرين عبر مختلف المنافذ بالمدينة 145 ألفا و318 حاجاً، حيث تبقى 38 ألفا و598 حاجاً من جنسيات مختلفة.