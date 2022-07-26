شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظهور حالات مؤكدة بجدري القردة في 5 بلدان شرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، أنه تم الإبلاغ عن 26 حالة مصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى 25 يوليو الجاري، في 5 بلدان في الإقليم.

ظهور حالات مؤكدة بجدري القردة في 5 بلدان شرق المتوسط



وأوضح الدكتور أحمد المنظري، في كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أنه قبل بضعة أيام أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في عدة بلدان بوصفه طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًّا.

وأشار المنظري إلى أنه "في إقليمنا، سوف يساعدنا هذا الإعلان على تعزيز الوعي بالمرض، وحشد المزيد من الاستجابة الجماعية في التوقيت المناسب".

وأكد على أنه يتم "أخذ هذه الطارئة الصحية العامة التي تُسبب قلقًا دوليًّا على محمل الجد، فرغم الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة بجدري القردة في الإقليم، لكننا لا نزال عرضة للخطر، ونعمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب، وفي الوقت نفسه دعم الاستجابة في البلدان التي لديها حالات إصابة مؤكدة".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أنه قبل بضعة أسابيع، "قدم إقليمنا مجموعات أدوات تشخيص لجدري القردة في التوقيت المناسب إلى 20 بلدًا لتحسين التأهب وسد الفجوات في القدرات الحالية للترصُّد والكشف".

واستكمل بأن "الفيروسات لا تعرف حدودًا، أو نوعًا، أو جنسيةً، ولذا، فجدري القردة يُمكن أن يُصيب أي شخص في أي مكان"، مشيرا إلى "خطورة الوصم والتمييز، والتي يمكن أن تصل للخطورة نفسها التي يشكلها أي فيروس".

وطالب البلدان "أولًا أن تعمل مع المجتمعات المحلية لضمان حصول الأشخاص الأكثر عرضة للخطر على ما يحتاجون إليه من معلومات ودعم لحماية أنفسهم وغيرهم، وثانيًا، أن توسع نطاق الترصُّد لوقف استمرار انتقال العدوى فيما بعد، وثالثًا، أن تُبلغ البلدان منظمة الصحة العالمية بجميع حالات الإصابة وفقًا لالتزامات البلدان بموجب اللوائح الصحية الدولية".

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة بسبب جدرى القردة، وتخطط لتعيين منسق في البيت الأبيض لمكافحة انتشار المرض.



وناقشت الإدارة الرئاسية الأمريكية القضية مع كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ دولية.

وأبلغت مصادر الصحيفة بأن بعض مسؤولي الإدارة قالوا إن فرض حالة الطوارئ ستسمح لهم بجمع بيانات أكثر دقة عن انتشار الفيروس، لكن آخرين يعتبرون مثل هذه الخطوة رمزية أكثر، ويجادلون بأنه من غير المرجح أن تساعد في حل الوضع مع اللقاحات ومشاكل العلاج.

وبحسب المنظم الطبي الأمريكي، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة نحو 2.9 ألف حالة إصابة بجدري الردة.

وأعلن وفي وقت سابق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تفشي المرض يشكل "خطرًا معتدلًا" لجميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا، حيث الخطر "مرتفع".

يشار إلى أن جدري القرود عبارة عن عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر.



صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا نقلت أنظمة اختبار لتشخيص جدري القردة إلى الكونغو.

روسيا تهدي الكونغو أطقم اختبار لجدري القردةممثل منظمة الصحة العالمية في إسرائيل: الشيء المقلق بشأن جدري القردة هو أننا لا نفهم حقا ما يحدث



وتابع لافروف، خلال زيارته إلى الكونغو، أنه "في ضوء انتشار الأوبئة المختلفة على كوكبنا، فقد أشرنا إلى الاهتمام بتطوير شكل جديد من التعاون، في إنشاء مختبر مشترك للدراسة والوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة".

وأضاف الوزير الروسي: "في هذا الصدد، سلمنا لأصدقائنا شحنة إنسانية على شكل مجموعات اختبار لتشخيص جدري القردة".

ويقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة إفريقية يزور فيها مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا، حيث صرح، خلال لقاء حصري له مع RT في وقت سابق، بأن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة السمراء، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.