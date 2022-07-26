شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لماذا تصدر اسم "دانا العتيبي" نتائج البحث في جوجل؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر اسم اليوتيوبر والمغنية الأمريكية ذات الأصول العربية دانا العتيبي، نتائج البحث في جوجل.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من مقتلها على يد طليقها الذي يدعى براينت تيخادا كاستيلو بالولايات المتحدة الأمريكية.



وارتكب كاستيلو، الذي يعمل جنديا في مشاة البحرية الأمريكية جريمة مروعة، فقد قام بتسديد عدة طعنات لزوجته السابقة "دانا العتيبي"، وهي حامل في شهرها الثالث، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على طريق سريع في هاواي الأمريكية.

وقام براينت بارتكاب هذه الجريمة بعد حدوث شجار بينه وبين دانا، وحاول أحد المارة إنقاذ دانا العتيبي وإسعافها في مكان الحادث، ولكن حالتها كانت سيئة للغاية.

وأعلنت وفاة دانا فور وصولها إلى المستشفى، وقام زوجها السابق بالهرب إلى الغابة وطعن نفسه، ولكن قوات الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أن حالته لازالت خطيرة.

يذكر أن دانا العتيبي صاحبة الـ 27 ربيعًا، هي مغربية تحمل الجنسية الأمريكية كانت قد نشرت أكثر من مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" توضح فيه تعرضها للعنف على يد زوجها.

دانا العتيبي واحدة من أشهر مشاهير السوشيال ميديا، فهي فتاة مغربية الأصل تحمل الجنسية الأمريكية، وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تنتمي لأصول أرجنتينية.

تعمدت دانا في اختيار لقبها على واحدة من أشهر القبائل والعائلات السعودية، ليساعدها ذلك على سرعة الانتشار والشهرة بين جمهورها ومتابعيها.

وكانت قد صرحت دانا أن والدتها عملت على تعليمها أصول الديانة المسيحية، وأرادت أن تكون نشأتها نشأة إسلامية محافظة، أما عن والدها فهو مقيم بالسعودية ولم تلتق به منذ أن كانت في العاشرة من عمرها.

تمتلك دانا قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة عبر تطبيق سناب شات، فهي تقوم بتقديم محتواها باللغة الإنجليزية، وتحظى فيديوهاتها بآلاف المشاهدات.

وتنوع محتوى الفيديوهات التي كانت تقدمها، فكان بعضها أغاني ذات ألفاظ خارجة وأخرى كانت تقدمها بصوتها، وكانت تنال إعجاب جمهورها.

من هي اليوتيوبر دانا العتيبي؟

قُتلت اليوتيوبر الأمريكية السعودية، دانا العتيبي، طعنا على يد زوجها الأمريكي في ولاية هاواي.

ووقعت جريمة القتل، بعد شجار بين الزوجين على طريق عام إثر خلافات شديدة بينهما خلال الفترة الماضية، حيث كانت العتيبي تحاول ترك العلاقة العنيفة مع زوجها الذي سبق ونشرت على يوتيوب مقاطع تشكي من تعنيفه لها.

وكانت العتيبي، حاملا بشهرها الثالث، عندما تلقت الطعنات من زوجها السابق، أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية.

وفي المقطع تقول دانا العتيبي إن والدها أراد تربيتها تربية إسلامية محافظة، لكن والدتها وهي كولومبية رفضت ذلك ليتركها الوالد وينقطع عنهما منذ ذلك الحين.

وتضيف أنها بعد ذلك ربتها والدتها المسيحية حيث ترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم العتيبي، محتوى مرئيا باللغة الإنجليزية، وتحظى مقاطع الفيديو الخاصة بها، بآلاف المشاهدات.

وتحتوي فيديوهاتها، على مشاهد عري، وتظهر في بعضها وهي تردد أغاني تتضمن مصطلحات خادشة.

أثارت جريمة مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي، في الولايات المتحدة الأمريكية، صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنها كانت حاملا في شهرها الثالث عندما قتلها زوجها السابق طعنا في الشارع العام.

ونقلت شبكة ”فوكس نيوز“ عن شرطة هونولولو، قولها، إن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات، الأربعاء الماضي، من قبل زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن الجاني جندي في مشاة البحرية الأمريكية. فيما تساءل ناشطون عن الأسباب التي دفعت الجاني إلى قتل دانا العتيبي.

وبحسب ”فوكس نيوز“ مر الزوجان السابقان، بفترة طويلة من الخلافات، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران.

والعتيبي والمشتبه به، متزوجان منذ ما يقرب من 3 أعوام، لكن الجاني تقدم بطلب طلاق في نوفمبر، ووافقت عليه محكمة الشهر الماضي.

ووثقت العتيبي عبر حساباتها في مواقع التواصل وقناتها على يوتيوب، تفاصيل ”العلاقة التعسفية“ التي كان يمارسها زوجها عليها.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها على ”يوتيوب“ في حزيران/ يونيو الماضي، كشفت العتيبي أن زوجها السابق هددها بالقتل إذا لم تعد أموالا خاصة به كانت قد استخدمتها دون أن يسمح لها بذلك.

وأوضحت أنه ”أثناء تواجد زوجها في مهمة باليابان، أخبرته أنها تعاني من اكتئاب وأن لديها أفكار لإيذاء نفسها، فطلبت منه أموالا كي تشتري تذكرة سفر وتذهب إلى أمها، لكنه رفض إعطاءها الأموال“.

وأضافت: ”اكتشفت أنه قام بتنزيل تطبيق للمواعدة مقابل 124 دولارا.. كان لديه ما يكفي من المال لدفع ثمن تطبيقات المواعدة ومقابلة نساء عازبات في اليابان، لكن ليس لديه أموال لتذكرة سفري“.

وتابعت: ”كنت يائسة واستخدمت أمواله لشراء تذكرتي، وبمجرد أن اكتشف ذلك، قطع عني المال“.

واستطردت بالقول: ”هدد براينت بقتلي إذا لم أعد المال إليه، وقال إنه سيقدم عنوان منزلي وتفاصيل رحلة الطيران لأشخاص معينين بنية قتلي“، مشيرة إلى أن ”لديها دليل تسجيل الفيديو على ذلك“.

وقالت: ”أنا خائفة حقًا من العودة إلى المنزل بسبب التهديدات بالقتل، وتراودني أفكار بالانتحار“.

وأشارت إلى أن خلال فترة الزواج، ”كان براينت يسيء إليها جسديا كثيرا، وضربها وخنقها حتى أغمي عليها“.

وأضافت: ”أشعر بالخوف واليأس، إذا كان لديكم أي نصيحة أو إرشادات يرجى المساعدة“.