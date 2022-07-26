شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: وفد أمنى رفيع المستوى يصل إلى محافظة دهوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى، اليوم الثلاثاء، وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى قضاء زاخو شمال غربي محافظة دهوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "‏وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وبرفقة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق قيس المحمداوي وقائد قوات حرس الحدود وصل صباح اليوم إلى قضاء زاخو شمال غربي دهوك".