طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم بالإمارات وشديد الحرارة بالكويت

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى أن تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدى إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتى الشرقية والرياض

الإمارات:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والشمالية، مع انخفاض آخر فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز -فى بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الكويت:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة.

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.