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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثار القبض على تالا صفوان، المصرية المقيمة في السعودية، نجمة شبكات التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول الفتاة والاتهامات الموجهة إليها.

لماذا تصدرت "تالا صفوان" مواقع التواصل الاجتماعي؟

وتالا صفوان، من مواليد عام 2022 في مدينة جدة السعودية، وهي مقيمة في المملكة منذ ولادتها، وتمتلك عددًا من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقترب عدد متابعيها عبر حسابها على موقع "يوتيوب" من المليون المشترك.

واشتهرت تالا صفوان بتقديم محتوى تفاعلي جذاب، يحظى بإعجاب واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض فيديوهاتها على موقع التيك توك تتجاوز الـ6 ملايين مشاهدة.

ويقتصر المحتوى الترفيهي الذي تقدمه تالا صفوان على عدد من الفيديوهات الترفيهية، وتلك المقاطع موجهة إلى فئة الأطفال والمراهقين.



وتحرص تالا صفوان على إبعاد تفاصيل حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام، حيث تركز على قصص تجولها في عدد من الدول العربية.

وبدأت قصة القبض على تالا صفوان، بعدما ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو، وهي تستخدم إيحاءات خادشة خلال حديثها مع إحدى صديقاتها، حيث تعمدت توجيه عبارات تحمل إيحاءات خادشة للحياء، لصديقتها عبر البث المباشر.

وسرعان ما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا على تالا صفوان، تحت وسم بعنوان "تالا تسيء للمجتمع".

وبعد انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض عن إلقاء القبض تالا صفوان، بتهمة استخدام إيحاءات خادشة للحياء خلال بث مباشر رفقة إحدى الفتيات.

وأوضحت شرطة الرياض، في بيان، أن المقيمة المصرية ظهرت في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

وأشار البيان إلى أنه تم إيقاف المواطنة المصرية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة السعودية.

وأكد الأمن العام السعودي أن الفيديو احتوى على مضامين وإيحاءات جنسية خادشة للآداب العامة.

كانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعوديتان، أكدتا ضرورة التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها بالمملكة.

وطلبت الهيئتان من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة والالتزام بالأنظمة، محذرة من أنه “في حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت الشرطة السعودية بالرياض، أمس، عن إلقائها القبض على فتاة مصرية تدعى تالا صفوان، وذلك بسبب استخدامها لإيحاءات خادشة للحياء خلال ظهورها في بث مباشر مع إحدى الفتيات.

ويمكن تلخيص أبرز معلومات عن الفتاة المصرية تالا صفوان فيما يلي:

1- تالا صفوان، هي فتاة مصرية مقيمة بالمملكة العربية السعودية، وتمتلك عددًا من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقترب عدد متابعيها عبر حسابها على موقع يوتيوب من المليون المشترك.

2- واشتهرت تالا صفوان بتقديمها محتوى تفاعلي جذاب، والذي يحظى بإعجاب واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض فيديوهاتها على موقع التيك توك تتجاوز الـ 6 ملايين مشاهدة.

3- ويقتصر المحتوى الترفيهي الذي تقدمه تالا صفوان على تقديم عدد من الفيديوهات الترفيهية، وتلك المقاطع موجهة بالإساس إلى فئة الأطفال والمراهقين.

4- وأوضحت تقارير إعلامية، أن الا صفوان ولدت في المملكة العربية السعودية بـ مدينة جدة عام 2002، أي أنها تبلغ من العمر 20 عامًا، حيث عاشت رفقة عائلها بـ مدينة جدة السعودية.

5- وتحرص تالا صفوان على ابعاد تفاصيل حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام، وما تريد عرضه فقط هو القصص التي تقوم بسردها لمتابعيها، وذلك أثناء تجولها في عددا من الدول عربية.

وظهرت تالا صفوان بالآونة الأخيرة في مقطع فيديو، وهي تستخدم إيحاءات خادشة خلال حديثها مع إحدى الفتيات، حيث تعمدت توجيه كلامًا يحمل إيحاءات خادشة للحياء، لـ صديقتها عبر البث المباشر.

وسرعان ما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا على المصرية تالا صفوان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم بعنوان تالا تسيء للمجتمع.

وبعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بالمصرية تالا صفوان بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالرياض عن إلقاء القبض تالا صفوان مصرية، وذلك بسبب استخدامها إيحاءات خادشة للحياء خلال ظهروها في بث مباشر رفقة إحدى الفتيات.