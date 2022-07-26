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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن أطباء مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة، أن ازدياد الحكة في منطقة القدمين واليدين ليلا يشير إلى الكبد الدهني

وتشير Express، إلى أنه وفقا لأطباء مستشفى كليفلاند، الأعراض الرئيسية للكبد الدهني غير الكحولي، هي عدم الراحة وألم في البطن. ولكن في حالات عديدة، يسبب الكبد الدهني الحكة.

ما هي أعراض الكبد الدهني التي تتفاقم ليلا؟

ويقول الأطباء، "الحكة المرتبطة بالكبد الدهني غير الكحولي تشتد مساء وفي الليل. وتظهر هذه الحكة لدى البعض في منطقة معينة من الجسم، كالأطراف أو في باطن القدمين والكفين".

ويشير الأطباء، إلى أن أحد أسباب هذه الحكة هي تراكم أملاح أحماض الصفراء. ويلاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد لديهم ميل للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي. لذلك ينصحهم الخبراء بضرورة إعادة النظر بنظامهم الغذائي والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى أمراض الكبد المرتبطة بها. ويمكن أن تظهر علامة واحدة تشير إلى هذه الحالة في حياتك اليومية.

وقالت مونيكا واسرمان، المديرة الطبية في Olio Lusso: "كن على علم بأن الإفراط في شرب الكحول لعدة سنوات يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم في الكبد". والأسوأ من ذلك، أن الإفراط في تناول الكحوليات يؤدي أيضا إلى حالة تعرف باسم مرض الكبد المرتبط بالكحول (ARLD). وعلى غرار مرض الكبد الدهني، لا يسبب ARLD العديد من الأعراض حتى يتطور".

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر، مع ظهور أحد الأعراض في حياتك اليومية.

ووفقا لمؤسسة British Liver Trust، فإن الارتباك هو أحد العلامات التي تشير إلى أمراض الكبد.

وقالت واسرمان: "لا يستطيع الكبد [المتضرر من الكحول] إزالة المواد غير المرغوب فيها بشكل صحيح من الدم، ما يؤدي إلى تراكم السموم في الدماغ، وبالتالي الارتباك.



ولاكتشاف العلامات، قد تلاحظ بياض عينيك وجلدك يتحول إلى اللون الأصفر. وقد تنتفخ ساقيك وقدميك.

وعلاوة على ذلك، قد يبدو بطنك أكبر بسبب تراكم السوائل وترتفع درجة حرارة الجسم على الرغم من الشعور بالحمى في بعض الأحيان.

ووفقا لـ NHS، يمكن أن تسبب الحالة أيضا أعراضا، بما في ذلك:

• الشعور بالمرض.

• فقدان الوزن.

• فقدان الشهية.

• اصفرار العين والجلد (اليرقان).

• انتفاخ في الكاحلين والبطن.

• ارتباك أو خمول.

• تقيؤ الدم أو خروج الدم في البراز.

ومع ذلك، فإن الحالة لا تسبب للأسف العديد من العلامات التحذيرية، وفقا للخدمة الصحية.

لهذا السبب توصي بإخبار طبيبك العام إذا كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول بانتظام حتى يتمكن من فحص الكبد.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها 650 حالة إصابة محتملة بالتهاب الكبد مجهول المصدر لدى أطفال في 33 دولة منذ بداية أبريل الماضي، أسفرت 9 منها عن وفيات.

وأشارت المنظمة في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أنها تلقت خلال الفترة بين 5 أبريل و26 مايو بلاغات بـ 650 إصابة محتملة بالالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال من 33 دولة في 5 مناطق من العالم.

وأضافت أن "سبب هذا الالتهاب الكبدي الحاد لا يزال مجهولا، وهو قيد الدراسة".

وأشارت إلى أن 38 حالة على الأقل تطلبت عمليات زرع الكبد من متبرعين، وتوفي 9 أطفال جراء المرض.

وفي ما يخص توزع الحالات على مناطق العالم، فتم تسجيل 374 منها في أوروبا، و34% منها في بريطانيا.

وتلقت منظمة الصحة أيضا 240 بلاغا بشأن إصابات محتملة من أمريكتين الشمالية والجنوبية، و34 حالة في غربي المحيط الهادئ و14 من جنوب شرق آسيا و5 حالات من شرق المتوسط.

وحسب بيانات المنظمة، فإن 75.4% من الحالات سجلت لدى أطفال دون السنة الخامسة من العمر.

ومن أصل الـ 63 حالة التي تتوفر المعلومات عنها في ما يخص التطعيم ضد الالتهاب الكبدي أو عدمه، تبين أن 53 منها كانت غير مطعمة.

واستبعدت الدراسات فيروسات الالتهاب الكبدي من نوع A وE.

ويشار إلى أنه في العديد من الحالات تم تسجيل أيضا الإصابة بفيروس كورونا (SARS-CoV-2) والفيروسات الغدانية، مع أن البيانات لا تزال غير مكتملة.

وقدرت منظمة الصحة العالمية خطر انتشار المرض على المستوى العالمي بأنه "معتدل"، مشيرة مع ذلك إلى أن المعلومات المتوفرة حول الإصابات محدودة، وأن عددها الحقيقي قد يكون أعلى بسبب الرقابة الوبائية غير الكافية.