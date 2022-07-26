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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبت شركة أبل مستخدمي "آيفون" على تنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، iOS 15.6، لأنه يتضمن تصحيحات لـ39 نقطة ضعف تعمل مثل النوافذ المفتوحة للمتسللين.

شركة آبل تحث المستخدمين على تحديث هواتف آيفون.. فما هي الأسباب؟

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خُصّصت التصحيحات لعيوب أمان الذاكرة، وبعضها يعرض المستخدمين لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، ومن ثم الوصول إلى البيانات الحساسة.

ويمكن تنزيل 15.6 iOS أو iPadOS 15.6 بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

وإلى جانب تصحيح الثغرات الأمنية، يعمل نظام iOS 15.6 الجديد على إصلاح العيوب في النظام مثل تلك التي تُظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين أن مساحة التخزين لديهم ممتلئة، أو كيف تعود علامة تبويب في Safari إلى صفحة سابقة من تلقاء نفسها.

وتلاحظ أبل أن جميع أجهزة "آيفون" التي تعمل بسلاسة على iOS 14 قادرة على استخدام iOS 15، والذي يتضمن iPhone 6s وأي هواتف ذكية تم إنتاجها بعد ذلك. وليس من الواضح كم من الوقت كانت العشرات من الثغرات الأمنية تصيب الأجهزة، حيث تقول أبل إنها "لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات".

ومع ذلك، فقد شارك عملاق التكنولوجيا في قائمة بجميع الميزات المتأثرة، وكيف أنها معرضة للخطر، وكيفية معالجة المشكلة.

ولم تعلن الشركة عن استغلال أي من المشكلات بنشاط، كما فعلت في مايو 2021 عندما تم اكتشاف تعرض WebKit للخطر.

ويأتي إطلاق iOS 15.6 قبل بضعة أشهر فقط من إطلاق نظام iOS 16 من أبل - والذي يحدث عادة في الخريف.

وتم الإعلان عن نظام التشغيل القادم في 6 يونيو في مؤتمر أبل السنوي للمطورين العالميين (WWDC).

ووصف نظام التشغيل iOS 16 بأنه يحتوي على "أكبر تحديث على الإطلاق" لشاشة القفل والذي سيجعل من السهل تغيير صور خلفية شاشة القفل ولون وتصميم خطوط العرض.

قامت شركة آبل بتسوية الدعوى القضائية مع شيكاغو بشأن ما يسمى "ضريبة Netflix" في المدينة، وفقًا لتقرير من The Hollywood Reporter.

وفرضت الضريبة ضريبة بنسبة 9% على "الملاهي التي يتم تسليمها إلكترونيًا" - والتي تستهدف بشكل أساسي خدمات البث المباشر.

لم يتم الإعلان عن الشروط الدقيقة للتسوية، رغم ذلك ذكرت وكالة بلومبرج العام الماضي، أن الإيرادات من الضريبة - التي يُعتقد على نطاق واسع أنها الأولى من نوعها - نمت إلى أكثر من 30 مليون دولار في العام المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقدمت شيكاغو الضريبة الجديدة في عام 2015 لأنها حاولت تعويض الإيرادات المفقودة من المتاجر التقليدية وفقا لموقع ذا فيرج.

رفعت شركة آبل طعنها في عام 2018، وكانت واحدة من العديد من المجموعات والشركات التي تعترض على القانون.

ومن بين الشركات الأخرى التي أثارت تحديات قانونية شركة Sony Interactive Entertainment، ورابطة تجارة ألعاب الفيديو وجمعية Entertainment Software Association (ESA)، ومجموعة مناصرة تمثل Netflix وHulu وSpotify.

تغطي الضريبة "الملاهي التي يتم تسليمها إلكترونيًا".

أدى عدد الاعتراضات التي تواجه الضريبة إلى تأخير دعوى Apple ضد المدينة.

تم تعليق القضية لأكثر من عامين بينما شق التحدي من مستخدمي خدمات البث طريقه عبر المحاكم.

ولكن بمرور الوقت تم البت في هذه الطعون القانونية الأخرى نيابة عن شيكاغو (ولم يتم إبطالها في الاستئناف)، أو تمت تسويتها أو إسقاطها.

في الأسبوع الماضي، رفض أحد القضاة شكوى أبل المعدلة، والتي زعمت أن الضريبة غير دستورية.

اختارت شركة آبل عدم إعادة التعبئة وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر.

على الرغم من أن الإيرادات من "ضريبة Netflix" ليست سوى جزء صغير من الدخل الضريبي للمدينة البالغ نحو 1.5 مليار دولار، إلا أن ضريبة بلومبرج تشير إلى أن الإيرادات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

وجلبت الضريبة 9.4 مليون دولار في أول عام كامل لها في عام 2017، وارتفعت إلى 28.8 مليون دولار في عام 2020، و31.2 مليون دولار في عام 2021 من 47 شركة مسجلة بموجب القواعد.

وفي المقابل تضررت الكثير من ضرائب الأعمال المحلية الأخرى في المدينة بشدة عندما أجبر الوباء على إغلاق المواقع المادية.