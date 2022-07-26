شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات: نسعى بخطى طموحة لترسيخ مكانتنا فى مجال الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن الإمارات تسعى بخطى حثيثة وطموحة لترسيخ مكانتها فى مجال الفضاء بإرادة أبنائها وهمتهم وطموحهم الذى لا يعرف المستحيل.

وأشارا إلى أن رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يمثل نموذجًا مشرفًا لشباب الإمارات والشباب العربى، والذى يحمل آمالهم وطموحات لتسجيل إنجازات جديدة للعرب تضاف إلى رصيدهم فى هذا المجال الحيوي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء بمناسبة إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء اختيار رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى للمشاركة فى أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن بعثة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" و"سبيس إكس "Crew-6"، التى ستنطلق فى ربيع عام 2023، ليكون النيادى أول رائد فضاء عربى فى مهمة طويلة الأمد فى محطة الفضاء الدولية.

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن النيادى يمثل قدوة لشباب الإمارات الذين نفخر بهم، وسيكون سفيرا لكل العرب فى سباق الفضاء العلمى الذى دخلناه بثقة عالية وإيمان راسخ بقدرات أبنائنا.

وأكد أن بلاده ماضية فى إرساء دعائم هذا القطاع الحيوى من خلال رفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ومواصلة إطلاق مزيد من المشروعات العلمية النوعية؛ للإسهام فى برامج استكشافات الفضاء ودعم الصناعات المرتبطة، لما يخدم البشرية ويعود بالخير على حاضرها ومستقبلها.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين فى مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادى ليكون أول رائد فضاء عربى سيقضى مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر فى محطة الفضاء الدولية العام المقبل، شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء، حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة".

وسيقضى رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، يجرى خلالها العديد من التجارب العلمية المعمقة والمتقدمة، ضمن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة.

وجاءت مهمة النيادى بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، فى أبريل الماضى، بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "أكسيوم سبيس"، الشركة المتخصصة فى رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية فى الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.