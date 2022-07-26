شكرا لقرائتكم خبر عن طاجيكستان تتسلم 146 شخصا من عائلات (داعش) المحتجزين فى مخيم الهول السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بتسليم 146 شخصا بينهم 102 طفل و44 امرأة من عائلات تنظيم "داعش" من الرعايا الطاجيكيين المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة السوري إلى جمهورية طاجيكستان.

وذكرت (سانا) أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري جرى في مطار دمشق الدولي تسليم 146 شخصاً من عائلات تنظيم (داعش) الإرهابي من الرعايا الطاجيك إلى سفير جمهورية طاجيكستان في الكويت الدكتور زبيد الله زبيدوف.

وأكد زبيدوف، أن الجانب الطاجيكي قام منذ فترة باتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة من أجل إعادة هؤلاء المواطنين إلى بلدهم عبر التعاون مع الجهات والسلطات المعنية في سوريا منوهاً بالتعاون والدعم الذي قدمته السلطات السورية لتأمين نقل الأطفال والنساء من مخيم الهول إلى مطار دمشق الدولي لإعادتهم إلى بلادهم جوا.

وأعرب زبيدوف عن أسفه لأن عدداً من مواطني بلاده انضموا سابقاً إلى صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية وأتوا بزوجاتهم وأولادهم إليها وبعد هزيمة هذا التنظيم الإرهابي تم احتجاز هذه العائلات في عدد من المخيمات.