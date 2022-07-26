شكرا لقرائتكم خبر عن مئات التونسيين يتوافدون على شارع "بورقيبة" احتفالا بالنتيجة الأولية للاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد مئات من المواطنين التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية، احتفالا بالنتائج التقريبية الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تؤشر إلى الموافقة على مشروع الدستور.

وتجمع عشرات المواطنين أمام المسرح البلدي، حاملين العلم التونسي، مرددين النشيد الوطني وهتافات مؤيدة للدستور الجديد والثورة.



وقد أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء الاثنين، مشاركة مليونين و458 ألفًا و985 ناخبًا داخل تونس في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 27.54%، مؤكدا أنها نسبة تقريبية نظرًا لعدم إغلاق بعض مكاتب ومراكز الاقتراع التي كانت لازالت تستقبل الناخبين.