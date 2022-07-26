شكرا لقرائتكم خبر عن 27.54% من التونسيين بالداخل تقريبا يشاركون فى الاستفتاء على مشروع الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مشاركة 2 مليون و458 ألفًا و985 ناخبًا داخل تونس فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى الساعة العاشرة مساء " الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة" من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 27.54 %، مؤكدا أنها نسبة تقريبية نظرًا لعدم إغلاق بعض المكاتب ومراكز الاقتراع التى لازالت تستقبل الناخبين.

ووجه بوعسكر الشكر، خلال مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بتونس، لفرق عمل الهيئة العليا للانتخابات التى تعمل بمكاتب ومراكز الاقتراع، منذ فجر اليوم ولازالت تعمل على عملية الفرز التى تستمر حتى فجر غد.



وقال رئيس الهيئة "أوجه الشكر للناخبين التونسيين الذين كانوا فى موعد مع التاريخ وتوجهوا اليوم لصناديق الاقتراع بهذا العدد المتميز"، مؤكدا أن الاستفتاء مر دون تسجيل لأى تجاوزات أو إشكالية متعلقة بتوزيع الناخبين، وهذا نظرا للتنظيم الذى كان فى غاية الدقة.



وأوضح مجلس الهيئة سيستقبل محاضر التجميع من 33 هيئة فرعية منهم 27 فى تونس و6 فى الخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان مساء غد عن النتائج الأولية لأن هناك مرحلة طعون قد تكون موجودة أمام المحكمة الإدارية.