شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كندا.. البابا فرانسيس "يطلب الصفح" على الإساءة التاريخية لأطفال السكان الأصليين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتذر الحبر الأعظم في زيارته للبلاد عن سوء المعاملة التاريخية "الكارثية" لأطفال السكان الأصليين



اعتذر البابا فرانسيس عن "الخطأ الكارثي" للمدارس السكنية التي كانت تديرها الكنيسة في كندا، وطلب الصفح من الناجين من النظام الذي أساء إلى عشرات الآلاف من الأطفال أثناء تجوله في البلاد في "رحلة التكفير عن الذنب".

وجاء اعتذار البابا المنتظر على نطاق واسع خلال زيارة صباح الإثنين إلى مجمع ألبرتا، وهو أول حدث رسمي في جولته التي استمرت أسبوعًا بعد هبوطه في المقاطعة الغربية يوم الأحد.

وقال البابا فى لقاء مع ما يقرب من 2000 ناج من نظام المدارس الداخلية “أنا آسف. أطلب المغفرة، على وجه الخصوص، للطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات الدينية، ليس أقلها من خلال عدم اكتراثهم، في مشاريع التدمير الثقافي والاستيعاب القسري التي روجت لها الحكومات في ذلك الوقت”، معربا عن "سخطه" و"خزيه" بسبب الذكرى المؤلمة لمعاملة أطفال السكان الأصليين.



كما أعرب فرانسيس عن أسفه لـ "العقلية الاستعمارية" وراء النظام والآثار "الكارثية" التي خلفتها على أجيال من السكان الأصليين.

وقال فرانسيس: "أتوسل بكل تواضع إلى الصفح عن الشر الذي ارتكبه العديد من المسيحيين ضد السكان الأصليين".

تم التجمع فى ساحة “بووو اربر”و هو مساحة للتجمعات والاحتفالات المجتمعية للأمم الأولى.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء جاستن ترودو والحاكمة العامة ماري سيمون والزعيم الوطني لجمعية الأمم الأولى روزان أرشيبالد وعدد من المشرعين الفيدراليين.

الحدث في “ماسكوكي،وهى موطن العديد من الأمم" إرمينسكين، شمشون، لويس بول ومونتانا" - ومجتمع الأمم الأولى الوحيد الذي سيزوره فرانسيس في جولته التي تستغرق أسبوعًا في كندا.

يمثل الموقع أيضًا موقع مدرسة سابقة، وهي واحدة من أكبر المدارس من نوعها في البلاد والتي استمرت من عام 1916 إلى عام 1975.

شهادات الأطفال.. جرائم تحت راية الدين

على مدى أكثر من قرن، نُقل ما لا يقل عن 150 ألف طفل من السكان الأصليين من عائلاتهم وأجبروا على الالتحاق بمدارس مثل إيرمينسكين، التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

شهد الناجون من المدرسة حول الإيذاء الجسدي وكذلك العقوبة على التحدث بلغتهم الأم. توفي ما لا يقل عن 15 طفلًا أثناء حضورهم المدرسة، بما في ذلك ثلاثة من مرض السل في عام 1903. وجد مسح حكومي في عشرينيات القرن الماضي أن نصف التلاميذ في المدرسة مصابون بالسل، وفقًا لمركز التاريخ والحوار في المدرسة الهندية.