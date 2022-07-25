شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين السعودية والعراق لترميم مستشفى في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم مع العراق لتمويل مشروع ترميم مستشفى ابن الخطيب في بغداد.



وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية- أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع ترميم مستشفى ابن الخطيب ببغداد، يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتبرع المملكة لإعداد تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية.



وأكدت أن توقيع الاتفاقية يأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية بين السعودية والعراق وإسهاما من المملكة في دعم العراق والوقوف مع قيادتها وشعبها في تجاوز هذه الحادثة وما نتج عنها من أضرار.



وتعرض مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، العام الماضي، لحريق كبير راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، وأعلنت السفارة السعودية في العراق، أن خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بالتبرع لإعادة تهيئة المستشفى.