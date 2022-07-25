شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخى على حقل " كورمور" للغاز بإقليم كردستان العراق.. وتعطل الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق اندلاع حريق كبير داخل حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

المصادر أكدت لـ CNBC عربية أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق الناتج عن هجوم ثلاثة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية أو تعطيل إنتاج الحقل من الغاز.

ويعد هذا الاستهداف الصاروخي الرابع للحقل منذ أواخر يونيو الماضي وأسفرت جميعها عن أضرار مادية دون عرقلة عمليات التسويق.