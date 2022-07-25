شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة ديانا كينيدي خبيرة المطبخ المكسيكي عن 99 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يثني السياسيون والطهاة على الراحلة ، باعتبارها واحدة من الذين ساعدوا في الحفاظ على الوصفات المكسيكية ونشرها في العالم الناطق باللغة الإنجليزية



توفيت ديانا كينيدي، كاتبة الطعام المولودة في بريطانيا والتي كرست حياتها المهنية للترويج لثراء وتنوع تراث الطهي المكسيكي وساعدت في تعميم المطبخ الوطني في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، عن عمر يناهز 99 عامًا.

أكدت وزارة الثقافة المكسيكية وفاة كينيدي في منزلها في ميتشواكان وأشادت بإرثها، قائلة إنها، "مثل قلة من الآخرين"، أدركت أن الحفاظ على الطبيعة وتنوعها أمر حاسم لدعم تقاليد الطهي التي لا تعد ولا تحصى في المكسيك.

ولم يتم تقديم سبب الوفاة.

خلال حياتها، تمت الإشارة إلى كينيدي باسم "جوليا تشايلد للمطبخ المكسيكي"، و"ميك جاغر للمطبخ المكسيكي" وحتى "إنديانا جونز للطعام" - هذا الأخير من الشيف الشهير خوسيه أندريس، أحد الشخصيات العديدة في عالم الطهي الذي أشاد بجهود حياتها يوم الأحد.



ووصفها الكاتب المكسيكي أندريس، قائلا. "لقد أحبت الطبخ المكسيكي والمكسيكي والمكسيكي مثل أي شخص!"..كتابتها تفتح نافذة على روح المكسيك! أعطت صوتًا للعديد من الطهاة المكسيكيين، وخاصة النساء. كانت أستاذتي وتفتقدها بالفعل. سوف نطبخ معًا يومًا ما مرة أخرى! ".

ديانا البريطانية التى أبهرها المطبخ المكسيكي

ولدت كينيدي ديانا ساوثوود في لوتون بإنجلترا عام 1923 وهاجرت إلى كندا في عام 1953. في نفس العقد انتقلت إلى المكسيك بعد زواجها من صحفي نيويورك تايمز بول كينيدي. توفي زوجها في عام 1967، وأمضى كينيدي سنوات في ميتشواكان، وهي ولاية وعرة في غرب المكسيك.

بعد أن وقعت في حب البلاد وثقافاتها، عملت على الحفاظ على المكونات المحلية والوصفات التقليدية تحت التهديد من جراء التوسع الحضري المتزايد، وأمضت عقودًا في توثيق المأكولات التي وجدتها في القرى والأسواق والمنازل في جميع أنحاء المكسيك في بما في ذلك The Cuisine of Mexico وThe فن الطبخ المكسيكي.

اشتهرت بتفانيها ودقتها، حيث كانت تقطع أحيانًا مئات الأميال من ميتشواكان للتحقق من عنصر أو قياس واحد ؛ استغرق كتابها الأخير Oaxaca al Gusto 14 عامًا للبحث. في كثير من الأحيان، كان الطهاة في المنزل الذين قابلتهم في رحلاتها مفتونين بهذه المرأة الإنجليزية المتحمسة والمندفعة قليلًا التي طرحت الكثير من الأسئلة حول طعامهم، ودعوتها في كثير من الأحيان للبقاء والطهي معهم، أحيانًا لعدة أيام. كلما نشرت وصفة، كانت تعترف دائمًا بمن شاركها معها.