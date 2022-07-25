شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة بالاستفتاء على الدستور تجاوزت 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن مليوناً و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم إلى حدود الثالثة والنصف بعد الظهر، لترتفع نسبة الإقبال إلى 13.6% من إجمالي الناخبين المسجلين.

وقال فى بيان صحفي للهيئة، إنه تم تسجيل إشكاليات تهم بعض الناخبين في دوائر الاقتراع المخصصة للتونسيين بالخارج، تتعلق بتوجه ناخبين إلى مراكز ومكاتب غير مسجلين فيها وتمسكهم واصرارهم على الاقتراع في هذه المراكز والمكاتب في حال أنهم مسجلين باختيارهم في مراكز أخرى وذلك بهدف ارباك العملية الانتخابية عبر الادعاء بتغيير مراكز الاقتراع للناخبين، وفق قوله.

وأشار فاروق بوعسكر إلى أن هيئة الانتخابات تفطنت إلى بعض الحالات التي تم التغيير فيها لمراكز الاقتراع بشكل متعمد بهدف إحداث نوع من الاضطراب على العملية.

من جهة أخرى، أوضح أنه تم توجيه تعليمات بتسهيل العمل مع الصحفيين والتعامل معهم باحترام، قائلاً إن هناك بعض الاجتهادات المعزولة في بعض المناطق.