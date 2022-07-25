العاهل الأردني يؤكد اعتزازه بالإنجازات التي يحققها سلاح الجو الأردني

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القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه بالإنجازات التي يحققها سلاح الجو الأردني على جميع المستويات، مؤكدا ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري، من خلال تبادل الخبرات العالمية.



جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردني اليوم الاثنين إلى قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حياصات.



وأشاد الملك عبد الله، خلال لقائه ضباطا وضباط صف، بصقورسلاح الجو الملكي، معبراً عن ثقته باحترافيتهم في أداء الواجبات المنوطة بهم، وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار.



واستمع العاهل الأردني، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه قائد القاعدة أكد خلاله جاهزية القاعدة القتالية ومعنويات عناصرها العالية، مبيناً المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات.



كما اطلع العاهل الأردني القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال جولة في جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، على عدد من الطائرات التي دخلت منظومة الجناح حديثا، والتي تعد من أحدث طائرات الاستطلاع الجوي المستخدمة حاليا في العالم.



وقدم قائد الجناح شرحاً أمام الملك عبد الله حول أبرز المهام التي يقوم بها الجناح، ومختلف واجباته.