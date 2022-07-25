أبو الغيط يلتقى نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والذي يعقد يومي 25 و26 يوليو 2022 بالقاهرة حول موضوع "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد-19 كنموذج" بتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن السيد الأمين العام ثمن التعاون المؤسسي القائم منذ عشرين عاماً بين الجانبين، مؤكداً على أهمية تعزيز برامج بناء القدرات، ومشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتدريب الكوادر الوطنية والإقليمية العربية المختصة في مجال حقوق الإنسان. كما أعرب عن ترحيب الأمانة العامة بما قد يكون لمكتب المفوض السامي من مبادرات في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد نقاشاً حول أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث أكد السيد الأمين العام على أهمية الفهم الجيد لأولويات المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، داعياً إلى تعزيز الحوار مع الدول ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على العمل متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان.