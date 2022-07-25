شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العراقي: مذكرات التفاهم مابين بغداد وواشنطن وفرت مناخا علميا إيجابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، أن مذكرات التفاهم الموقعة مابين بغداد وواشنطن وفرت مناخا علميا إيجابيا لتطوير الخبرات والمهارات والمناهج والبحوث التخصصية المشتركة، منوها إلى أن مئات الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية والذين تخرجوا فيها توزعوا على قنوات الابتعاث والزمالات والإجازات الدراسية والنفقة الخاصة.



وقال كاظم - خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي - إنه تم بحث مجالات التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والأمريكية والتبادل الثقافي ضمن برامج "فولبرايت" لمنح زمالات الماجستير.



وأشار إلى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على الشراكات الدولية ومواكبة المتغيرات العلمية وتكييف التحديات والإفادة من التجارب العالمية المتقدمة".