شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية فى تونس: لا مؤثرات على سير عملية استفتاء الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسى الجديد السفير الدكتور حسين الهنداوى، أن ملاحظي الجامعة العربية انتشروا على شكل فرق فى عدد من الولايات التونسية لزيارة عدد من مراكز ومكاتب الاقتراع منذ افتتاحها في السادسة صباح اليوم الاثنين .

وقال رئيس البعثة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس - "ملاحظي الجامعة العربية سجلوا في مراكز التصويت التي زاروها خلال فترة الافتتاح تأمينا كاملا، مع عدم وجود مظاهر للدعاية في محيطها، وتوافر المواد الانتخابية الأساسية، وتواجد أعضاء مكاتب التصويت، وسلامة إجراءات عملية الافتتاح، بالإضافة إلى التواجد الواضح للملاحظين المحليين، فيما سجلت البعثة في بعض مراكز التصويت التي زارتها تأخرا طفيفا في افتتاحها، وعدم تواجد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء".

وأوضح أن البعثة سجلت حتى منتصف النهار سلامة إجراءات عملية التصويت، وضمان الخلوة لسرية الاقتراع في معظم المراكز، مع مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأميين، وتعليق سجل الناخبين بالخارج.

وأضاف الدكتور الهنداوي أن فرق البعثة لاحظت عدم معرفة بعض الناخبين لأرقامهم في سجل الناخبين ما تسبب أحياناً في تأخير عملية تصويتهم للاضطرار إلى استعمال خدمة التحقق من بياناتهم، إضافة إلى عدم وعي الناخبين في بعض الأحيان بإجراءات عملية التصويت خاصة من كبار السن.

وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية إلى أن إجراءات عملية الاستفتاء تسير حتى الآن بشكل طبيعي، مؤكدًا أن فرق البعثة لم تلاحظ حتى الآن أي اختلالات تؤثر على سير عملية التصويت في المراكز والمكاتب التي زارتها.

