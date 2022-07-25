شكرا لقرائتكم خبر عن الإطار التنسيقي فى العراق يتفق على ترشيح محمد شياع السودانى لرئاسة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام محلية عراقية، الاثنين، اتفاق الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

كان مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، قد أعلن مساء الأحد، اعتذاره عن عدم قبول الترشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة من قبل قوى ما تعرف بـ"الإطار التنسيقي".

وقال الأعرجي، في بيان: "منذ تسعة أشهر والعملية السياسية تشهد انسدادا أضر بمصالح الشعب والوطن وإيمانا مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار التنسيقي التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً الشكر لكل الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا".

وأضاف: "نأمل من الإطار التنسيقي أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".

ولم يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق بسبب الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي والتي تصدرها التيار الصدري قبل أن يقدم نوابه استقالاتهم احتجاجا على حالة الانسداد السياسي.