شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. موافقة أوروبية على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافقت المفوضية الأوروبية على توسيع استخدام لقاح مجموعة الأدوية الدنماركية "بافاريان نورديك" لمكافحة جدري القردة.

صدر الضوء الأخضر من بروكسل بعدما منحت الهيئة الأوروبية للأدوية (EMA) موافقتها، الجمعة، على استخدام لقاح إمفانكس Imvanex ضد جدري القردة، علمًا أنه معتمد منذ عام 2013 في الاتحاد الأوروبي ضد الجدري البشري.



يأتي كذلك بعدما أطلقت منظّمة الصحّة العالميّة أعلى مستوى من التأهّب، السبت، في محاولة لاحتواء تفشّي جدري القردة الذي أصاب حتّى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدا، معظمها في أوروبا.

موافقة أوروبية على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود

وقالت الشركة الدنماركية في بيان الإثنين، إن "الموافقة على لقاح جدري القردة مثال على التعاون الجيد بين شركة بافاريان نورديك والمنظمين الأوروبيين، في حين أن مثل هذا القرار يستغرق عادة من ستة إلى تسعة أشهر".

يسري الضوء الأخضر من المفوضية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك في أيسلندا وليشتنشتاين والنروج.

يتم تسويق لقاح Imvanex باسم جينيوس Jynneos في الولايات المتحدة، حيث اعتُمد لمكافحة جدري القردة منذ عام 2019. وهذا يجعله اللقاح الوحيد المرخص للوقاية من المرض.

أعلنت الشركة عن تلقيها طلبًا أمريكيًا جديدًا في منتصف يوليو/ تموز يرفع عدد الجرعات المطلوبة في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين.

كذلك أعلنت عن طلب للحصول على 1،5 مليون جرعة من دولة أوروبية لم تسمها الأسبوع الماضي.

اكتُشفت أولى الإصابات بجدري القردة لدى البشر في عام 1970، وهو أقل خطورة وعدوى من الجدري البشري الذي تم القضاء عليه في عام 1980.

ينتقل المرض عن طريق الاتصال الوثيق، وعادة ما يُشفى المريض من دون تدخل بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

يظهر المرض، الذي كان حتى الآن متوطنًا في عدد قليل من البلدان الإفريقية، على شكل طفح جلدي على الأعضاء التناسلية أو في الفم ويمكن أن يكون مصحوبًا بنوبات من الحمى والتهاب في الحلق أو ألم في الغدد الليمفوية.

في معظم الحالات، المرضى رجال يمارسون الجنس مع رجال وهم صغار السن نسبيًا.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من أنّ "هناك قلقًا حقيقيًا من أنّ الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال قد يتعرّضون للوَصم أو اللوم على خلفيّة الارتفاع المفاجئ في الحالات، ما يزيد من صعوبة" تعقّب المرض ووقفه.



كشفت دراسة دولية موسعة عن أعراض جديدة لجدري القردة، تُشبه مرض الزهري وغيره من الأمراض المنقولة جنسيًا، ما قد يؤدي لتشخيص خاطئ..

وحددت الدراسة، التي تمت عبر 16 دولة، أعراضًا سريرية جديدة لجدري القردة، تشمل الآفات التناسلية المفردة وتقرحات على الغشاء المخاطي للشرج.

وفحصت الدراسة التي قادها باحثون من جامعة "ماري كوين" البريطانية، ونُشرت بدورية "نيو إنجلاند الطبية"، 528 إصابة من 16 دولة، وتم تشخيص هذه الإصابات في الفترة ما بين 27 أبريل/ نيسان و24 يونيو/ حزيران 2022. وكان 95 في المائة من هؤلاء المرضى مصابون بطفح جلدي، و73 في المائة لديهم آفات تناسلية، و41 في المائة لديهم آفات مخاطية.

وكان لدى عُشر المرضى (54) آفة تناسلية واحدة فقط، ومن النتائج الأخرى غير المتوقعة أن 15 في المائة يعانون من ألم في الشرج أو المستقيم (أو كليهما)، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".