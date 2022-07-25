شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بهذه الطرق.. أوروبا تستعد لموجة جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تبدأ الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في الخريف والشتاء.

ونوهت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الأغذية، في تصريح صحفي، بوجود "زيادة مقلقة" في تفشي المرض.

بهذه الطرق.. أوروبا تستعد لموجة جديدة من فيروس كورونا



وحذرت من أنه لا يوجد مجال للرضا عن النفس، قائلة إن الوباء لم ينته بعد بل أظهر زيادة مقلقة في العديد من البلدان.

وقالت إنه على مدى الشهرين الماضيين كنا نستعد للخريف والشتاء، مدركين تمامًا أن موجة الوباء المقبلة لا يمكن ولا ينبغي أن تزيد من عبء اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، خاصة في وقت تتأثر فيه بالحرب وغزو أوكرانيا، والتضخم.

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية طلبت من الدول الأعضاء تسريع الجرعات المعززة الآن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا والفئات الضعيفة.

وقررت كوريا الجنوبية، اعتبارا من الإثنين، إلزام جميع القادمين من الخارج بإجراء فحص فيروس كورونا (PCR) وسط ارتفاع حالات الإصابة مؤخرا.

وذكرت السلطات الصحية، وفقا لوكالة وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، أن القادمين من الخارج سيخضعون لفحص PCR في يوم الدخول، وإذا كان من الصعب إجراء الاختبار في نفس اليوم بسبب ضيق الوقت، فيتعين عليهم الخضوع للاختبار حتى اليوم التالي.



وأوصت السلطات الصحية القادمين بالانتظار في المنزل أو مكان الإقامة عقب خضوعهم للفحص حتى الحصول على نتيجة سلبية.

وكانت الإجراء الحالية تتيح للقادمين إجراء فحص PCR في غضون 3 أيام من دخولهم، مع توصية بإجراء اختبار المستضد السريع في غضون 6 - 7 أيام من الدخول، وذلك بعدما خففت البلاد إجراءات الدخول منذ يونيو/ حزيران الماضي.



وسجلت كوريا الجنوبية، الأحد، أكثر من 65 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع انتشار سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون (بي ايه 5) الأكثر عدوى.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 65 ألفا و433 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 19 مليونا و211 ألفا و613.

كما أعلنت الوكالة تسجيل 18 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و873 وفاة.

وخلال الأسبوع الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 76 ألفا و381 يوم الأربعاء قبل أن ينخفض إلى أقل من 70 ألف إصابة يوم الجمعة.

وهاجمت متحورات نسخة أوميكرون- الطفرة الأشرس من فيروس كورونا- الملايين خلال الأيام القليلة الماضية، فكيف تحمي طفلك من العدوى؟

الأطفال من بين الفئات التي تأثرت بعدوى "كوفيد-19"، ودعم ذلك عدم حصول شريحة واسعة منهم على اللقاح في الكثير من الدول، ما يستدعي تدعيم مناعتهم بالتغذية السليمة وروتين الحياة الصحي.

وفقا لمنظمة اليونيسف، فإن من بين 4.4 مليون حالة وفاة بسبب كورونا تم الإبلاغ عنها في قاعدة بيانات MPIDR COVerAGE، حدثت 0.4% (أكثر من 17200) في الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

وقالت المنظمة الأممية، في تقرير صدر في يونيو 2022، إن من بين أكثر من 17200 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها لمن هم دون سن 20 عامًا، حدثت 53% بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، و47% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-9.